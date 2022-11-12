قصة دخول المياه إلى جدة قبل 75 عامًا.. الملك عبدالعزيز يتكفل بنقل المياه على نفقته

ويتحدث مقطع تسجيلي بثته "العين العزيزية"، عن قصة دخول المياه إلى جدة؛ فبعد أن كانت تعاني من الجفاف وقلة المياه الصالحة للشرب؛ وهو ما يُعد سببًا كافيًا أن يمنعها من التطور حتى يتم توفير المياه؛ لم يترك أهالي جدة حلًّا إلا وجربوه مرة من وادي قوس، ومرة يجمعون التبرعات، ومرة يُحضرونه من العين الوزيرية، بعد ذلك أحضروا آلة تسمى الكنداسة، وكانت توفر مياهًا أقل من احتياج أهالي جدة، كما أنه في كل مرة تتعطل يدخلون في دوامة صيانة وإصلاح حتى تفاقمت أزمة مياه جديدة، وأصبحت أصعب من المرات السابقة، ثم عاد أهالي جدة جمع التبرعات مرة ثانية لحل مشكلة أزمة المياه مثل الأزمة التي حصلت قبل مائة عام من ذلك التاريخ؛ إلى أن جاء الملك عبدالعزيز رحمه الله، وأعاد كل التبرعات لأصحابها وأمر بحل مشكلة المياه بشكل عاجل، وعلى حسابه الخاص، مهما بلغت التكلفة.