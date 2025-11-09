داخل حي مكتظ.. مبنى تعليمي مهجور يُقلق سكان القويعية والأهالي يطالبون بتدخّل عاجل

أوضح عدد من الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن المبنى يقع وسط حيّ مكتظ ومتكامل الخدمات، وكان من المفترض أن يكون مرفقًا تعليميًا تابعًا لإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه تُرك مهملًا دون بوابات مغلقة أو لافتات تحذيرية تمنع الدخول.