بشراكة مع هيئة البحث والابتكار.. جامعة جازان تطلق ملتقى أبحاث السرطان

انطلقت صباح اليوم (الأربعاء) فعاليات ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025، برعاية أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر، وبشراكة إستراتيجية مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، تحت شعار: "معًا نحو تحقيق المستهدفات الوطنية في مكافحة السرطان".
وشهد اليوم الأول عقد جلستين علميتين وسبع محاضرات متخصصة، ناقشت أبرز التحديات البحثية والسريرية المرتبطة بمكافحة السرطان في المملكة.
الجلسة الأولى جاءت بعنوان "التحديات الوطنية والأولويات البحثية في مجال السرطان"، وأدارها الأستاذ الدكتور حسين عقيلي من جامعة جازان. واستُهلت بمحاضرة للأستاذ الدكتور مشبب العسيري من المجلس الصحي السعودي، تناول فيها السجل السعودي للسرطان، مؤكدًا أن البيانات الوطنية تمثل أساسًا لتطوير الإستراتيجيات الصحية.
كما ناقشت الدكتورة غدير المهيني من هيئة تنمية البحث والابتكار موضوع "النهج القائم على المهام في البحث والتطوير". فيما استعرض الدكتور مانع الشهري من هيئة الغذاء والدواء دور الهيئة في تشريعات علاجات السرطان. واختتمت الجلسة بحلقة نقاشية تفاعلية.
أما الجلسة الثانية، فأدارتها الدكتورة نسرين البار من جامعة جازان، وحملت عنوان "الأبحاث السريرية والوقائية للسرطان"، وتناولت عدة أوراق علمية، من بينها:
"إعادة التفكير في الوقاية من سرطان عنق الرحم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتشخيصات الذاتية" للدكتورة فاطمة الهملان من مستشفى الملك فيصل التخصصي.
"الريادة في رعاية مرضى الأورام في عسير" للدكتور محمد القحطاني من جامعة الملك خالد.
"تغيير معايير سرطان الفم في الكشف المبكر" للدكتور محمد جعفر من جامعة جازان.
"التطور في جراحة سرطان الثدي في جازان" للدكتورة وفاء خضير من تجمع جازان الصحي.
واختتمت الجلسة بحوار مفتوح بين المتحدثين والحضور، تخللته مناقشات حول مستقبل الأبحاث السريرية.
وفي ختام اليوم الأول، كرّم وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى عريشي، المتحدثين وسلمهم الدروع التذكارية.