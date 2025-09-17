بشراكة مع هيئة البحث والابتكار.. جامعة جازان تطلق ملتقى أبحاث السرطان

انطلقت صباح اليوم (الأربعاء) فعاليات ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025، برعاية أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر، وبشراكة إستراتيجية مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، تحت شعار: "معًا نحو تحقيق المستهدفات الوطنية في مكافحة السرطان".