"ضيافة على مستوى آخر" أكثر من مجرد شاي.. تقدّم ديلما تجربة متكاملة من الرقيّ والرعاية لكوكب الأرض وسكانه

في حديثه في هذا الفعالية، قال الرئيس التنفيذي ديلهان فيرناندو من الجيل الثاني من ديلما: "تسعى شركة ديلما منذ أن تأسست إلى تعزيز الوعي ونشر ثقافة الشاي الأصيل الفاخر بين المجتمعات، وذلك من خلال تقديم نشاط تجاري ومنتج نقيّ يتم زراعته وتصنيعه وتوزيعه باتباع أفضل المعايير العالمية التي تضمن الحفاظ على الاستدامة البيئية والمجتمعية الذين يشكلون قلب كل ما تقوم به الشركة". وأضاف فرناندو قائلاً: "إن نسبة استهلاك المجتمع السعودي للشاي مرتفعة، لا سيّما الشاي السيلاني النقيّ المعبأ طازجًا في حدائق الشاي في سيلان، لذا نحن هنا لنتشارك معًا في توفير تجربة شاي استثنائية ترفع من مستوى الرفاهية في قطاع الضيافة وتضمن تقديم أجود أنواع الشاي السيلاني بنكهاته المميزة".