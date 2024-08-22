تهدئة التوترات الإقليمية.. رؤية سعودية لتبريد الجبهات الساخنة في المنطقة

بحسب مراقبين: فإن السعودية تتحرك عبر مستويات عدة محاولة استغلال ثقلها السياسي والدبلوماسي لتحقيق اختراقات عدة، مشيرين إلى أن تحركاتها الأخيرة استهدفت الدول المؤثرة في المشهد الإقليمي والدولي؛ بهدف الضغط على أطراف الأزمات للانصياع لمساعي التهدئة. وبحسب المعهد الدولي للدراسات الإيرانية: فإن المملكة العربية السعودية هي دولة ذات تأثير مركزي وسط تقلُّبات الظروف الجيوسياسية الدولية؛ ما يعني أنها قادرة على التأثير في ملفات عدة، وهو ما ارتكزت عليه وزارة الخارجية في تحركاتها الدبلوماسية الأخيرة. ويقول المعهد الدولي: إن الأوضاع الحالية أثبتت حنكة القيادة السعودية في قراءة المتغيِّرات والاضطرابات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الرياض اتخذت من تبادل الآراء والتنسيق والتباحث بين الدول طريقًا أمثل لتعزيز السلم والأمن، والابتعاد عن الاستقطابات الدولية الشديدة والتقلُّبات السياسية، والحدّ من حالات التوتُّر العالِقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.