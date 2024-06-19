الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ القيادة بمناسبة نجاح تنظيم حج هذا العام

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هـ، مثمنًا ما توفره المملكة من إمكانات وخدمات وتسهيلات كبيرة لأجل إدارة وتيسير موسم الحج وخدمة المشاعر المقدسة للحجاج.