خيام منى المطوَّرة.. أمن وسلامة ورفاهية لحجاج بيت الله الحرام

ونُفِّذ المشروع من الأنسجة الزجاجية المغطاة بمادة "التفلون" المقاوِمة للحرارة العالية والاشتعال، التي ينعدم منها انبعاث الغازات السامة. واستُخدم في الخيام أفضل التقنيات الحديثة في مراحل التصنيع والتنفيذ على أسس الأمن والسلامة والملاءمة للمحيط العام، من خلال توفير 30 ألف رشاش لمكافحة الحرائق، وأكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة، وأكثر من 12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه، إضافة لأكثر من 15 ألف وحدة تكييف وتهوية، كما تتوافر دورات مياه، وأماكن للوضوء وسط المخيم، وتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية والمطابخ، وتتوافر خزانات خاصة لمياه الحريق على شكل أنفاق بأعلى الجبال بمنى؛ لتغذي شبكة إطفاء الحريق.