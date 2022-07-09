خيام منى المطوَّرة.. أمن وسلامة ورفاهية لحجاج بيت الله الحرام

خيام منى المطوَّرة.. أمن وسلامة ورفاهية لحجاج بيت الله الحرام
يُعدُّ مشروع الخيام المطوَّرة في مشعر منى أكبر مدينة خيام في العالم، على مساحة 20% من مساحة مشعر منى التي اعتمدتها حكومة المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة؛ لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
ونُفِّذ المشروع من الأنسجة الزجاجية المغطاة بمادة "التفلون" المقاوِمة للحرارة العالية والاشتعال، التي ينعدم منها انبعاث الغازات السامة. واستُخدم في الخيام أفضل التقنيات الحديثة في مراحل التصنيع والتنفيذ على أسس الأمن والسلامة والملاءمة للمحيط العام، من خلال توفير 30 ألف رشاش لمكافحة الحرائق، وأكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة، وأكثر من 12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه، إضافة لأكثر من 15 ألف وحدة تكييف وتهوية، كما تتوافر دورات مياه، وأماكن للوضوء وسط المخيم، وتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية والمطابخ، وتتوافر خزانات خاصة لمياه الحريق على شكل أنفاق بأعلى الجبال بمنى؛ لتغذي شبكة إطفاء الحريق.
وتبلغ أبعاد الخيمة النمطية 8 في 8 أمتار، كما استُخدمت أيضًا خيام بمقاسات تتراوح بين 6 و8 و12 في 8 أمتار. ويشتمل مشروع الخيام على شبكة خاصة للتكييف.