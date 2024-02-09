مفوض "الأونروا" يشيد بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الفلسطينيين

وأضاف أن "الشراكة مع المركز طويلة الأمد وتقوم على الثقة والقدرة على التنبؤ والأهداف والرؤية المستقبلية المشتركة وهي الإطار الذي نسترشد به في عملنا الإنساني"، مبيناً أننا لا نركز في عملنا على قطاع غزة فحسب بل الضفة الغربية كذلك.