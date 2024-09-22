اليوم الوطني 94.. منجزات شاهدة ونجاحات باهرة وطموحات واعدة بدايتها "تاريخ صنعه رجل عظيم"

ونرصد في هذا التقرير بعضًا من منجزات الوطن خلال عام:

- انعقاد القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

- انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

- افتتاح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم في الرياض.

- انعقاد أعمال القمة السعودية - الأفريقية في الرياض.

- توقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تصبح من خلالها المملكة وجهة سياحية رئيسة للسائح الصيني.

- في إنجازٍ تاريخي للمملكة مجموعة "لوسِد جروب" تدشن منشأة "AMP-2" لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

- إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور.

- توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة بقيمة تقارب 2 مليار ريال.

- فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

- المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

- المملكة تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد عام 2026.

- الإعلان عن اكتشافات جديدة للزيت، والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

- إعلان مجلس إدارة شركة نيوم، عن تطوير وجهة "ليجا"، السياحية.

- إطلاق شركة "اردارا" لتطوير مشروع وادي أبها بمنطقة عسير.

- إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

- "نيوم" تعلن عن وجهة "أكويلم" المستقبلية، وعن إطلاق "زاردون"، كوجهة سياحية بيئية.

- المملكة تتصدر قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين للعام 2023م.

- نيوم تعلن عن وجهة "تريام" السياحية، وعن "جاومور"، أكبر وجهة على ساحل خليج العقبة.

- فوز المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للدورة 2023 - 2027.

- المملكة الأولى عالميًا بنيل الميداليات بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب. - إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية.

- انعقاد أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة.

- المملكة تفوز بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS +20" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات.

- اختيار المملكة لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) لعام 2025م.

- المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

- المملكة تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF).

- المملكة تفوز بجائزة معايير الجودة العالمية للتنمية المستدامة لتطبيق مرشدك الزراعي لعام 2024م.

- المملكة تقود العالم في علاج اعتلالات الدم الوراثية باستخدام تقنية "كاسكيفي" الجينية.

- المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في آيسف 2024

- تحقيق العدَّاء السعودي يوسف مسرحي، ذهبية سباق 400 م في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بالدوحة.

- انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024م في الرياض.

- المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس العالم للعبة "أوفرواتش 2".

- إقامة منافسات بطولة كأس العالم للأندية "FIFA السعودية" 2023 في جدة.

- إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم ™FIFA 2034.

- سلّمت المملكة العربية السعودية، رسميًّا ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، بالعاصمة الفرنسية باريس.

- مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي يعتمد تصاميم البرج الرياضي أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي في مدينة الرياض.

-القرشي يتوّج بذهبية سباق 100م في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

- المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في تاريخها، تحت مسمى "رالي السعودية"، بداية 2025م .