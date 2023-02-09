"فلكية جدة": شهاب ساطع يضيء السماء في شمال المملكة بتوهج أزرق ساطع

وأردف: بالنسبة للون الأزرق والأبيض؛ فيمكن أن يلعب التركيب السائد للنيزك دورًا مهمًا في الألوان المرصودة للكرة النارية مع بعض العناصر التي تعطي ألوانًا مميزة عند تبخرها، فعلى سبيل المثال، ينتج الصوديوم لونًا أصفر ساطعًا، ويظهر النيكل باللون الأخضر، ويظهر المغنيسيوم باللون الأزرق والأبيض وهو ما شوهد، لكن يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لظروف الغلاف الجوي، أو حتى نتيجة للكاميرا، ولكن لعدم توفر تسجيلات من زوايا متعددة للشهاب الساطع، فهذا يجعل هذا التفسير أقل احتمالًا.