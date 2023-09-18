الأكاديمية اللوجستية تطلق ثاني مراحل "تطوير قياديات المستقبل" في سنغافورة

وأوضحت الأكاديمية حرصها على الاستمرارية في توفير برامج تدريبية نوعية لتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي، والجدير بالذكر أن من أهم مخرجات البرنامج التدريبي هو تطوير المهارات القيادية من خلال تعزيز قدراتهم القيادية، وتعلم تقنيات الاتصال الفعال والتعرف على التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية واستكشاف أحدث تقنيات الصناعة وتأثيرها على قطاع الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى تمكين إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد من خلال معرفة الملامح الرئيسة لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وتستمر المرحلة الثانية لمدة أسبوعين في سنغافورة حيث التدريب العملي في أهم الشركات اللوجستية.