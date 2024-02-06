برعاية وزير العدل بتايلاند.. مكتب "الندوة العالمية" ينظم ملتقى المعرفة القانونية للشباب

نظّم مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في تايلاند، برنامج "ملتقى شباب الندوة لنشر المعرفة القانونية للوصول إلى العدالة"، بالتعاون مع إدارة حماية الحقوق والحريات بوزارة العدل التايلاندية، بمقر مكتب الندوة في العاصمة بانكوك، وحضور "كوهينج ياوو حسن" سكرتير مكتب وزير العدل كراعٍ للحفل.
شارك في البرنامج أكثر من (100) طالب وطالبة، ويهدف إلى نشر المعرفة القانونية بين أوساط الشباب للوصول إلى العدالة والإسهام بفاعلية في دفع عجلة الحريات وحقوق الإنسان وفض المنازعات الشعبية في المجتمع التايلاندي.
وأكّد البرنامج أن الأمن الاجتماعي لا تقع مسؤوليته على الدولة وحدها وإنما يقع ابتداء على عواتق الأفراد في التزامهم بالقيم الاجتماعية والقوانين المقررة والنظم التي تسير بها المنظومة الإدارية في الدولة، كما تضمن عددًا من التوصيات والاقتراحات لتفعيل دور متطلبات الأمن الاجتماعي وتحقيقه.
وثمّن مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند عبدالرشيد والي، دور "المملكة العربية السعودية" حكومة وشعبًا في دعمها للبرامج الفاعلة والبناءة التي تُحصن الشباب وتؤهلهم لخدمة المجتمع وحماية الوطن، منوهاً بأن البرنامج تأتي أهميته لأثره الإيجابي في تحقيق الأمن في المجتمع لمزيدٍ من الاستقرار في البيئة الاجتماعية والعلاقات بين مختلف شرائح المجتمع.