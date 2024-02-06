برعاية وزير العدل بتايلاند.. مكتب "الندوة العالمية" ينظم ملتقى المعرفة القانونية للشباب

وأكّد البرنامج أن الأمن الاجتماعي لا تقع مسؤوليته على الدولة وحدها وإنما يقع ابتداء على عواتق الأفراد في التزامهم بالقيم الاجتماعية والقوانين المقررة والنظم التي تسير بها المنظومة الإدارية في الدولة، كما تضمن عددًا من التوصيات والاقتراحات لتفعيل دور متطلبات الأمن الاجتماعي وتحقيقه.