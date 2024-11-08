منذ عشر سنوات.. تعثر وصلة بطريق الجنوب بين الباحة والطائف يثير استياء المواطنين

رغم انتهاء مشروع ازدواجية طريق الجنوب المزدوج الذي يربط منطقتي الباحة والطائف، لا تزال وصلة لا تتجاوز 500 متر متعثرة منذ أكثر من عشر سنوات، محدثة تشوهًا بصريًا في المنطقة، وسط تساؤلات واستياء من الأهالي والمسافرين.
وبدأت أعمال الإنشاءات في الوصلة المتعثرة وتم صب الخرسانة، لكن المشروع لم يُستكمل، مما أدى إلى بروز حديد التسليح الذي تعرض للتآكل بسبب الصدأ.
ويُعزى هذا التعثر إلى عدم استكمال الأعمال اللازمة لاستكمال الطريق، على الرغم من أن هذه الوصلة تعد جزءًا مهمًا لتحسين انسيابية الحركة المرورية بين الباحة والطائف.
المواطنون والمسافرون على الطريق أعربوا عن تذمرهم من هذه الوصلة المتعثرة التي تشكل عائقًا وتسبب إرباكًا في الحركة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنهاء المشروع واستكماله بما يضمن تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق.