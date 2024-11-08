منذ عشر سنوات.. تعثر وصلة بطريق الجنوب بين الباحة والطائف يثير استياء المواطنين

رغم انتهاء مشروع ازدواجية طريق الجنوب المزدوج الذي يربط منطقتي الباحة والطائف، لا تزال وصلة لا تتجاوز 500 متر متعثرة منذ أكثر من عشر سنوات، محدثة تشوهًا بصريًا في المنطقة، وسط تساؤلات واستياء من الأهالي والمسافرين.