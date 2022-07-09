"رعاية للحجاج وأمن".. مفتي المملكة يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى

وأشاد بتنظيم موسم الحج لهذا العام، وما قدمته القيادة من عناية ورعاية لكل حجاج بيت الله الحرام وزواره، وإعانتهم على أداء المناسك في أمن وسلام، وما وجهت به من إجراءات وتدابير لضمان صحة وسلامة الجميع؛ خاصة مع بدء استقبال الحجاج من خارج المملكة لأول مرة منذ اندلاع الجائحة؛ سائلًا الله أن يُتم فضله بتمام زوال هذه الغمة، وأن يحفظ الحرمين الشريفين وزوارهما من كل سوء، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.