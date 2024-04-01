"طُهاة تبوك" يثرون فعاليّات الليالي الرمضانية بجادة الأمير فهد بن سلطان

وقال رئيس النادي فيصل العمري: "إن هذه الفعاليّة الثقافية جاءت بهدف تعريف زوار المهرجان من الأهالي والمقيمين على أبرز الأطباق التي تتسيد المائدة السعودية، ولاسيما أن المكان يشهد حراكًا ثقافيًا واجتماعيًا في هذه الليالي المباركة، حيث قام أعضاء النادي المحترفون في عرض حي ومبتكر أمام الحضور؛ بإعداد الجريش والمرقوق، والقرصان، وكبيبة حائل، والبليلة الحجازية، والهريسة العلاوية، والحلويات بمختلف أصنافها، وتوزيعها بشكل مجاني، إضافة إلى بعض المسابقات الترفيهية أضفت جوًا من المرح على هذه الفعاليّة التي تأتي ضمن جملة من الفعاليّات والأنشطة التي تحتضنها الجادة طوال أيام شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تصب في تعزيز توجهات النادي لجمع الطهاة في منطقة تبوك، وتقديم الدعم اللازم لهم، وإبراز مواهبهم.