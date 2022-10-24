فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بمكة المكرّمة

ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.