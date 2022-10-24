فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بمكة المكرّمة

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة مكة المكرّمة عن ضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة داخل أحد الجوامع.
وفي استغلالٍ لعاطفة المارة تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المارة في الطرقات العامة.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.