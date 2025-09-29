في ظل الرؤية: المؤتمر الصحفي الحكومي.. مرآة لتحولات السعودية الجديدة

في مراحل سابقة، كان الخطاب الحكومي يكتفي بالبيانات الموجزة التي تضع المتلقي أمام المعلومة الرسمية. اليوم، ومع انتظام المؤتمرات الصحفية الحكومية، تحوّل الأسلوب إلى تواصل مباشر ومنظم، تُعرض فيه المنجزات بوضوح، وتُفتح فيه المساحة لأسئلة الإعلاميين النوعية، ويقف فيه المسؤول الرئيسي مباشرة ليوضح ويفصّل. هذا التغيير أكّد على ترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة تجعل الاتصال جزءًا لا يتجزأ من العمل التنفيذي.