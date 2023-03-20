السعودية تشارك في فعاليّة "حول الأسرة وحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية" بجنيف

من جهة أخرى، تحدث رئيس اللجنة الاستشارية للطفولة حمد مساعد الحمد عن مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت على سلامة الأطفال، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في تعزيز حقوق الطفل بالعالم الرقمي وحمايته من أضراره، مشيرًا إلى ما يتعرض له الطفل من مخاطر على الإنترنت من تلقي أفكار سلبية أو خطرة، إضافة إلى مخاطر إدمان تلك الأجهزة.