يستمر 3 أيام.. "بيئة الباحة" يُطلق مهرجان الفواكه الثاني في بلجرشي

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، أمس، مهرجان الفواكه بنسخته الثانية بمحافظة بلجرشي، وذلك بتعاون عددٍ من الجهات الحكومية والجمعيات الزراعية وهيئة فنون الطهي، ومشاركة 20 ركناً تنوّعت من خلاله المنتجات الزراعية المعروضة من فواكه وعسل ومنتجات ريفية.
وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني؛ أن المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام، يُعد وسيلة تسويقية للمنتجات الزراعية، والتعريف بأبرز المحاصيل ذات الميزة النسبية للمنطقة، منوّهاً بما تتضمنه المهرجانات من فعاليات وبرامج إرشادية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة التي تجسّد بشكلٍ إيجابي، جودة المنتج وغزارة الإنتاج.
وأوضح أن المهرجانات الزراعية تحظى باهتمامٍ من وزارة البيئة والمياه والزراعة لما تمثله من دعمٍ للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، حيث تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الدخل لصغار المزارعين، وتحسين الأوضاع المعيشية لديهم، التي تعد ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.