يستمر 3 أيام.. "بيئة الباحة" يُطلق مهرجان الفواكه الثاني في بلجرشي

وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني؛ أن المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام، يُعد وسيلة تسويقية للمنتجات الزراعية، والتعريف بأبرز المحاصيل ذات الميزة النسبية للمنطقة، منوّهاً بما تتضمنه المهرجانات من فعاليات وبرامج إرشادية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة التي تجسّد بشكلٍ إيجابي، جودة المنتج وغزارة الإنتاج.