"ترشيد" تستكمل رفع كفاءة الطاقة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

يذكر أن الوفر المتوقع يبلغ أكثر من 11 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 22% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 17 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 100 ألف شتلة سنويًا.