تمكين وإنجازات وإشادة.. حضور فاعل للمملكة في احتفال "مجلس التعاون" بالمرأة الخليجية

وقال: إنّ يوم المرأة العالمي يأتي في ظلّ ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في ظلّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، مجددًا إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات ما تتعرّض له المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عامةً من الممارسات غير القانونية وجرائم ضدّ الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب والوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والنساء والأطفال وفقًا للقانون الإنساني الدولي.