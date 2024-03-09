تمكين وإنجازات وإشادة.. حضور فاعل للمملكة في احتفال "مجلس التعاون" بالمرأة الخليجية

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الجمعة، في مقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، باحتفال المرأة الخليجية في يوم المرأة العالمي.
وألقى نائبُ وزير الخارجية كلمةً أكّد فيها أن المملكة حريصة على وضع تمكين المرأة ضمن أهداف رؤية السعودية 2030؛ تعزيزًا لرسم خطة وطنية شاملة لكافة أفراد المجتمع في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع.
وجدّد "الخريجي" حرصَ المملكة على حماية حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها ودعمها في كافة المستويات حتى أصبحت المرأة السعودية شريكًا أساسيًّا في مسيرة التحول والتطور والنمو في مختلف المجالات.
وقال: إنّ يوم المرأة العالمي يأتي في ظلّ ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في ظلّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، مجددًا إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات ما تتعرّض له المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عامةً من الممارسات غير القانونية وجرائم ضدّ الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب والوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والنساء والأطفال وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وعبر نائب وزير الخارجية بالاحتفاء بمسيرة المرأة الخليجية، مشيدًا بما قدمته الإرادة السياسية لحكومات دول الخليج من إنجازات كبيرة بمجال تمكين المرأة الخليجية على مستوى صناعة القرار وعلى جميع المستويات، مشجعًا كافة الجهود لتناغم المرأة الخليجية بأفضل السبل والفرص بكافة المجالات؛ سعيًا لوصولها إلى أعلى الأماكن والمستويات.
وفي ختام كلمته أكّد "الخريجي" على أهمية دور المرأة الخليجية البارز والمؤثر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومساهمتها بالدفع إلى آفاق أوسع.