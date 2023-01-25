"الباكس السحابي للصور الإشعاعية".. نظام جديد بمستشفى "أطفال الطائف" لرفع مستوى الخدمات

ونظام "باكس" هو إحدى أهم الأدوات المساعدة على التشخيص السليم، وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويمكّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى؛ سواء التنويم أو الطوارئ أو العيادات الخارجية، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.