"الباكس السحابي للصور الإشعاعية".. نظام جديد بمستشفى "أطفال الطائف" لرفع مستوى الخدمات

بدأ قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى الأطفال بالطائف، بتشغيل برنامج الأرشفة الإلكترونية الباكس السحابي للصور الإشعاعية PACS / Ris.
وأوضح مدير المستشفى "الدكتور أحمد الغامدي"، أن هذا النظام التقني الذي بدأ تنفيذه في قسم الأشعة والتصوير الطبي؛ سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى بالمستشفى؛ من خلال استخدام الكوادر الطبية المعالجة لهذه التقنية عبر أجهزة الحاسب الآلي دون هدر مزيدٍ من الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.
وقدّم "الدكتور الغامدي" شكره الجزيل لفريق العمل، على تعاونهم الرائع في إنجاز برنامج الباكس السحابي.
ونظام "باكس" هو إحدى أهم الأدوات المساعدة على التشخيص السليم، وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويمكّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى؛ سواء التنويم أو الطوارئ أو العيادات الخارجية، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.