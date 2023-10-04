"المسرح" تطلق فعالية "العروض الأرجنتينية" في الرياض.. حتى 9 ديسمبر

دشّنت هيئةُ المسرح والفنون الأدائية، مساء أمس، الأسبوعَ الأول من فعالية "العروض الأرجنتينية" التي تستمرّ حتى التاسع من ديسمبر المقبل، على مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بالرياض.
وتضمّن العرضُ الأول الذي حمل عنوان "بوينس آيرس"؛ مشاركةَ شقيقَيْن توأمَيْن في أداء فن استعراضي لنمط رقصة "الميلونجا" التي نشأت في مدينة "ريو دي لا بلاتا" الأرجنتينية، وتعتمد على الأداء الحماسي الصاخب، والإيقاعات الراقصة، والكلمات المؤثرة التي تحرك مشاعر الجمهور.
ونظّمت الهيئةُ بالتزامن مع الفعالية معرضًا تعريفيًّا مصاحبًا، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية المقدمة من الأرجنتين، إلى جانب تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلًا عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصًا بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجر لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.
وستستمرّ فعالية "العروض الأرجنتينية" بتقديم فنون أدائية ولوحات استعراضية متنوعة من الأرجنتين وأمريكا الجنوبية على مدار تسعة أسابيع؛ منها عرض "باتاغونيا" الذي يروي من خلال الفن الأدائي قصة الأمريكيين الجنوبيين والغاوتشو، وشغفهم بالخيول في الأراضي والأنهار الجليدية، معتمدًا على الآلات الإيقاعية، والأداء المبهر، والألحان الصاخبة التي تعكس خصوصية البيئة اللاتينية، إضافة لتقديم عرض أدائي لقصص كلاسيكية؛ منها "سندريلا"، و"أليس في بلاد العجائب"، و"الغابة"، وعروض للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروض لفنون معاصرة وما تشمله من استعراضات الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، وإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وتعريف ثقافات العالم بجمهور المملكة وثقافته، كما تعكس الهيئة بذلك حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلّة رؤية السعودية 2030.