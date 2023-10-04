"المسرح" تطلق فعالية "العروض الأرجنتينية" في الرياض.. حتى 9 ديسمبر

وستستمرّ فعالية "العروض الأرجنتينية" بتقديم فنون أدائية ولوحات استعراضية متنوعة من الأرجنتين وأمريكا الجنوبية على مدار تسعة أسابيع؛ منها عرض "باتاغونيا" الذي يروي من خلال الفن الأدائي قصة الأمريكيين الجنوبيين والغاوتشو، وشغفهم بالخيول في الأراضي والأنهار الجليدية، معتمدًا على الآلات الإيقاعية، والأداء المبهر، والألحان الصاخبة التي تعكس خصوصية البيئة اللاتينية، إضافة لتقديم عرض أدائي لقصص كلاسيكية؛ منها "سندريلا"، و"أليس في بلاد العجائب"، و"الغابة"، وعروض للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروض لفنون معاصرة وما تشمله من استعراضات الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.