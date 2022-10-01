"الجهني" يصل إلى ألبانيا في ثاني محطة لزيارته الرسمية

استقبل رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا فضيلة الشيخ بويار سباهيو، اليوم السبت، في مقر المشيخة بالعاصمة تيرانا، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، والوفد المرافق الذي يزور ألبانيا حاليًا ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي بداية اللقاء ألقى رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، كلمة رحّب فيها بفضيلة الشيخ والوفد المرافق له؛ مشيدًا بالجهود التي تقدّمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.
وأكد "بويار" أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لجمهورية ألبانيا العام الماضي، كان لها أثر كبير في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإسلامية التي أثمرت في تنفيذ عدد من البرامج المشتركة ومنها زيارة أئمة الحرمين؛ مشيرًا إلى أن المملكة لها دور كبير ومهم في خدمة الإسلام والمسلمين.
إثر ذلك ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله الجهني، كلمة بهذه المناسبة، نقل خلالها سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والوزير، للعلماء والمفتين في جمهورية ألبانيا؛ منوهًا بمتانة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والقائمة على التعاون المشترك في مختلف المجالات.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك المشرف على أعمال الوزارة في جمهورية ألبانيا الشيخ عامر بن بنوان العنزي وجمع من العلماء وأعضاء المشيخة الإسلامية الألبانية.
يشار إلى أن زيارة إمام الحرم المكي، سوف تشهد -على مدى ثلاثة أيام- لقاءات رفيعة المستوى، وإلقاء محاضرات ودروس وكلمات في مساجد وجوامع ألبانيا.