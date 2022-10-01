"الجهني" يصل إلى ألبانيا في ثاني محطة لزيارته الرسمية

وأكد "بويار" أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لجمهورية ألبانيا العام الماضي، كان لها أثر كبير في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإسلامية التي أثمرت في تنفيذ عدد من البرامج المشتركة ومنها زيارة أئمة الحرمين؛ مشيرًا إلى أن المملكة لها دور كبير ومهم في خدمة الإسلام والمسلمين.