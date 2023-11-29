حسام بن سعود يلتقي مواطني الباحة عبر خدمة "التواصل المرئي المباشر"

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عدداً من المواطنين عبر خدمة الاتصال المرئي المباشر، التي وجّه بتفعيلها لخدمة المواطنين والمقيمين من منازلهم، حيث اطلع على معاملاتهم ووجّه بتنفيذها بشكلٍ عاجلٍ بعد دراستها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.
وأوضح الأمير الدكتور حسام بن سعود، أن هذه الخدمة التي تقدّمها إمارة منطقة الباحة عبر تقنية متطورة أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة للوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المستفيد في موقعه، وسرعة البحث عن الحلول المناسبة له، حسب الأنظمة والتعليمات.
وقال: الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها إمارة المنطقة تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتمكين المواطنين والمقيمين من التواصل المرئي مع أمير المنطقة من منازلهم ومتابعة معاملاتهم ومقترحاتهم دون تحمُّل عناء الوصول إلى مقر إمارة المنطقة.
ووجّه باستمرار هذه الخدمة للجميع، وتهيئة جميع الإمكانات التقنية التي تعمل على إيصال صوت المواطن والمقيم ومقترحاته وطلباته وتقديم أفضل الخدمات بكل يسرٍ وسهولة.
يُذكر أن خدمة التواصل المرئي المباشر تقدّم عبر شبكة تقنية يتم من خلالها نقل الجلسات بالصوت والصورة، وحسب رغبة المواطن والمقيم بكل خصوصية وسرية تامة.
من جهة ثانية، دعت إمارة منطقة الباحة جميع المستفيدين، إلى التواصل عبر خدمة الواتساب على الرقم الموحد 920034446 أو عبر الإيميل recep@albaha.gov.sa أو عبر الحسابات الرسمية لإمارة المنطقة، على وسائل التواصل الاجتماعي.