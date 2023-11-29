حسام بن سعود يلتقي مواطني الباحة عبر خدمة "التواصل المرئي المباشر"

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عدداً من المواطنين عبر خدمة الاتصال المرئي المباشر، التي وجّه بتفعيلها لخدمة المواطنين والمقيمين من منازلهم، حيث اطلع على معاملاتهم ووجّه بتنفيذها بشكلٍ عاجلٍ بعد دراستها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.