أرامكو تعلن بدء طرح منتج بنزين 98 للمركبات الرياضية والمحركات ذات الأداء العالي

بناءً على ما ورد من وزارة الطاقة بشأن احتياجات السوق المحلية، أعلنت أرامكو السعودية البدء بطرح منتج بنزين (98)، وستبدأ الشركة بتوفير المنتج خلال شهر يناير 2026م، وذلك لتقديم خيارات وقود متعددة للمستهلكين، وتنويع منتجاتها، دون التأثير على أي من المنتجات الحالية في السوق، حيث سيطرح المنتج -كمرحلة أولى- في المدن التالية: الرياض، جدة، حاضرة الدمام، والطرق الرابطة بينها، نظرًا إلى أن معظم المركبات التي تتطلب هذا النوع من الوقود تتواجد في تلك المدن، وستتم دراسة حاجة التوسع لتوفير المنتج بعد مراجعة مستويات الطلب عليه.