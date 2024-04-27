إنذارات "الأرصاد" بـ 5 مناطق.. أمطارٌ غزيرة إلى متوسطة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

وفي الباحة، جاء إنذار "الأرصاد" الأحمر من أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعقَ رعديّة وتساقُط البرد وجريان السيول، بكل من: الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة حتى الواحدة من ظهر اليوم السبت.