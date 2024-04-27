إنذارات "الأرصاد" بـ 5 مناطق.. أمطارٌ غزيرة إلى متوسطة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من الإنذارات في مناطق عدة بالمملكة حول الحالة المطرية.
وبدأ المركز بإنذارٍ أحمر لمنطقة مكة المكرّمة لاستمرار حالة الأمطار الغزيرة المصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقُط البرد وجريان السيول وصواعقَ رعديّة وارتفاع الأمواج.
وتشمل الحالة محافظة الليث، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، وفي الطائف حتى الحادية عشرة مساءً.
ونبَّه المركز محافظات: جدة ورابغ وبحرة لحالة أمطارٍ خفيفة ورياحٍ نشطة وتدنٍ للرؤية وصواعقَ رعديّة حتى العاشرة مساءً.
وفي الباحة، جاء إنذار "الأرصاد" الأحمر من أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعقَ رعديّة وتساقُط البرد وجريان السيول، بكل من: الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة حتى الواحدة من ظهر اليوم السبت.
وجاء إنذار الأرصاد الثالث باللون الأصفر لمنطقة تبوك، من حالة أمطارٍ خفيفة تُصحب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعقَ رعديّة بكل من البدع وحقل حتى السابعة مساءً.
وفي المدينة المنوّرة، جاء الإنذار باللون الأحمر من حالة أمطار غزيرة تصاحبها رياحٌ شديدة السرعة وانعدامٌ بمدى الرؤية وتساقُط البرد وجريان السيول وصواعقُ رعديّة حتى الحادية عشرة مساءً. بينما تستمر بالمهد للثانية عشرة ظهراً ووادي الفرع للواحدة ظهراً.
وخصَّ "الأرصاد" منطقة عسير، بإنذارٍ أحمر لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ للرؤية وتساقُط البرد والسيول وصواعقَ رعديّة بكل من: الأمواه والعرين وبيشة وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الحادية عشرة مساءً.