كاتبة: فئة أطفال صعوبات التعلم "ضائعة" بين الطبيعي والتوحد ومتلازمة داون

وأضافت الكاتبة: هذه الفئة تصنف بين الأطفال الطبيعيين، والأطفال ذوي الإعاقة، والتوحد.. وبالتالي يتأخرون في النطق؛ إذ نجد أن هناك زيادة في نسب صعوبات التعلم بين الأطفال. المشكلة الكبرى أنه ليس كل المدارس بها أخصائيون لصعوبات التعلم.