"الإبراهيم": عدم المساواة هو جوهر التحديات التي يواجهها العالم في إطار التنمية المستدامة

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في كلمة خلال جلسة "معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي" في الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين المقام في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وقال: "يعاني نصف سكان العالم من عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الخدمات العامة هو الركيزة الأساسية في تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمي".
وأضاف: "عدم المساواة هو جوهر التحديات التي نواجهها في إطار التنمية المستدامة، حيث إن الفجوة في الفرص بين الأفراد تمثل التحدي الرئيسي في تحسين الرعاية الصحية والتعليم ومعالجة أبرز التحديات الاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم".