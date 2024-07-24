"الإبراهيم": عدم المساواة هو جوهر التحديات التي يواجهها العالم في إطار التنمية المستدامة

وأضاف: "عدم المساواة هو جوهر التحديات التي نواجهها في إطار التنمية المستدامة، حيث إن الفجوة في الفرص بين الأفراد تمثل التحدي الرئيسي في تحسين الرعاية الصحية والتعليم ومعالجة أبرز التحديات الاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم".