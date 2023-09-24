تزامنًا مع اليوم الوطني 93.. جمعية "كهاتين" تفتتح مكتبًا تعريفيًّا في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة

دشّنت الجمعيةُ الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، مكتبًا تعريفيًّا في صالة قطار الحرمين بمكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني 93.
وقد حضر الافتتاحَ كلٌّ من: عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ عابد اللهيبي، ومدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع، ونائب مدير محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة م. معتز بالبيد. وتزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة فقد تمت مشاركة أبناء الجمعية في توزيع الهدايا على الزوار، والتعريف بالخدمات التي تقدّمها الجمعية للأيتام وأسرهم طوال الـ25 سنة الماضية.
وتهدف الجمعية من خلال تواجد أحد مكاتبها التعريفية في محطة القطار، لإيصال رسالتها التي تعنى بتحسين حياة الأيتام وأسرهم من خلال منظومة متكاملة من البرامج الاجتماعية والتنموية، والشراكات النوعية للمساهمة في تمكينهم وتعزيز دورهم المجتمعي.