تزامنًا مع اليوم الوطني 93.. جمعية "كهاتين" تفتتح مكتبًا تعريفيًّا في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة

وقد حضر الافتتاحَ كلٌّ من: عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ عابد اللهيبي، ومدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع، ونائب مدير محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة م. معتز بالبيد. وتزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة فقد تمت مشاركة أبناء الجمعية في توزيع الهدايا على الزوار، والتعريف بالخدمات التي تقدّمها الجمعية للأيتام وأسرهم طوال الـ25 سنة الماضية.