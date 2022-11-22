"الخطيب" يستعرض الفرص الواعدة خلال اللقاء الشهري مع المستثمرين

واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها قطاع السياحة في المملكة، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، والممكنات التي يوفرها صندوق التنمية السياحي، موضحًا أن المملكة تحتضن عدداً من المشروعات السياحية الجاذبة التي يجري العمل عليها في المملكة في مختلف الوجهات، مثل نيوم وسواحل البحر الأحمر التي ستكون أفضل وجهة بحرية عالمية في المستقبل القريب، مشددًا على جهود توطين الوظائف وتأهيل السعوديين في القطاع السياحي.