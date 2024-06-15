مجموعة stc تعزز شبكتها في يوم عرفة بحلول تكتيكية محمولة لضمان استمرارية منظومة الخدمات الرقمية بالمشاعر

عززت مجموعة stc حلولها المتقدمة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال توفير 7 أنظمة تكتيكية محمولة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ومن بين الأوائل على مستوى العالم، والتي تدعم شبكة المجموعة بحماية تقنية متكاملة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المجموعة لمواجهة حالات الطوارئ التقنية لا سمح الله، بما يضمن استمرارية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن تحت أي ظرف من الظروف .
وحرصت stc على الاستثمار في بنيتها التحتية وتجهيزاتها التقنية لتعزيز قدرات حماية الشبكة من الأعطال، وقامت بالتدرّب على سيناريوهات محتملة تحاكي الأزمات المفاجئة مثل انقطاع الطاقة أو شن هجمات سيبرانية، أو توقف الشبكة عن العمل، أو حدوث خطأ بشري، أو حصول كوارث طبيعية لا قدر الله، ومواجهة تلك السيناريوهات بكفاءة لإعادة العمل إلى طبيعته في وقت قياسي وبشكل لا يؤثر على أداء الشبكة.
واستفادت مجموعة stc من توافق استراتيجيتها بالكامل مع المعايير الدولية المعتمدة، التي تشمل منظومة الأيزو ISO 22301، لدعم التزام stc في تقديم خدمات اتصالات آمنة وموثوقة للحجاج وتعزيز قدرتها على مواجهة أي طارئ قد يعوق سير العمل أو يؤثر على أداء الشبكة.
كما قامت المجموعة هذا العام في إنشاء أكبر مركز مراقبة وتحكم افتراضي متكامل في المنطقة بين مكة المكرمة والرياض عبر دوائر تلفزيونية تعمل على مدار الساعة للتحكم بمؤشرات الخدمات ومعايير الجودة لضمان أداء الشبكة بكفاءة عالية.
الجدير بالذكر أن مجموعة stc قامت كذلك باستعدادات أخرى واسعة لموسم الحج، تضمنت تأمين قطع الغيار والأجهزة الاحتياطية للمقاسم والكبائن الالكترونية ومولدات الطاقة الاحتياطية المتنقلة. كما خصصت المجموعة أكثر من 1000 كادر بشري للعمل في الميدان ومراكز التحكم، كما أعدت أكثر من 85 مركز صيانة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وجهزت فرقها بنحو 200 عربة ودراجة نارية، بالإضافة الى أكثر من 100 سكوتر للتدخل السريع في حالات الأعطال.