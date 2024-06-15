مجموعة stc تعزز شبكتها في يوم عرفة بحلول تكتيكية محمولة لضمان استمرارية منظومة الخدمات الرقمية بالمشاعر

وحرصت stc على الاستثمار في بنيتها التحتية وتجهيزاتها التقنية لتعزيز قدرات حماية الشبكة من الأعطال، وقامت بالتدرّب على سيناريوهات محتملة تحاكي الأزمات المفاجئة مثل انقطاع الطاقة أو شن هجمات سيبرانية، أو توقف الشبكة عن العمل، أو حدوث خطأ بشري، أو حصول كوارث طبيعية لا قدر الله، ومواجهة تلك السيناريوهات بكفاءة لإعادة العمل إلى طبيعته في وقت قياسي وبشكل لا يؤثر على أداء الشبكة.