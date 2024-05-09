قدّم نموذجًا في العفو والصفح.. مُواطن يتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالحفر

وكشف والد المجني عليه أنه كان عاقدًا على القصاص ليلة تنفيذ الحكم؛ إلا أنه قبيل التنفيذ ومشاهدته لقاتل ابنه في ساحة القصاص؛ ألهمه الله وأرشده إلى العفو بدون مقابل خالصًا لوجه الله؛ مشيرًا إلى أن قاتل ولده حضر إليه بعد العفو عنه ليعبّر عن امتنانه وشكره.