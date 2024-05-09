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قدّم نموذجًا في العفو والصفح.. مُواطن يتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالحفر
دون شروط أو مَبالغ مالية.. و"الحربي" يروي تفاصيل آخر ليلة قبل موعد القصاص
قدّم المواطن الحميدي الحربي، نموذجًا في العفو والصفح، بتنازله عن قاتل ابنه دون شروط أو مَبالغ مالية، قبل لحظات معدودة من تنفيذ القصاص.
وتفصيلًا -بحسب تقرير نشرة التاسعة على قناة mbc- قدّم المواطن الحربي، نموذجًا في العفو والصفح؛ بعفوه عن قاتل ابنه قبيل ثوانٍ من تنفيذ حكم القصاص بساحة قصاص حفر الباطن.
وكشف والد المجني عليه أنه كان عاقدًا على القصاص ليلة تنفيذ الحكم؛ إلا أنه قبيل التنفيذ ومشاهدته لقاتل ابنه في ساحة القصاص؛ ألهمه الله وأرشده إلى العفو بدون مقابل خالصًا لوجه الله؛ مشيرًا إلى أن قاتل ولده حضر إليه بعد العفو عنه ليعبّر عن امتنانه وشكره.
وأضاف فهد الحميدي الحربي شقيق المجني عليه، أن ليلة تنفيذ القصاص كانت الأسرة عازمة على تنفيذ شرع الله في قاتل ابنهم سائلًا الله أن يكتب الأجر والمثوبة لوالدهم، بعد العفو لوجه الله.