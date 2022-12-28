الشرقية.. 2891 جولة رقابية على المستشفيات والمجمعات الطبية

وأكدت "صحة الشرقية" استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية؛ لما لها من دور مهم في المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.