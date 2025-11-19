استثمارات سعودية تدفع GE Vernova لمضاعفة إنتاجها في ساوث كارولاينا

دفعت الاستثمارات السعودية المتنامية في قطاع الطاقة شركة GE Vernova إلى تبني خطة توسعية كبرى لرفع إنتاج منشأتها في مدينة غرينفيل بولاية ساوث كارولاينا إلى ثلاثة أضعاف، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي جمع ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي.