استثمارات سعودية تدفع GE Vernova لمضاعفة إنتاجها في ساوث كارولاينا

دفعت الاستثمارات السعودية المتنامية في قطاع الطاقة شركة GE Vernova إلى تبني خطة توسعية كبرى لرفع إنتاج منشأتها في مدينة غرينفيل بولاية ساوث كارولاينا إلى ثلاثة أضعاف، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي جمع ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي.
وقال ديفيد برومويل، مدير تكنولوجيا التصنيع في الشركة، إن منشأة غرينفيل ستشهد توسعًا غير مسبوق لتلبية الطلبين المحلي والعالمي، حيث أوضح:
“نسعى إلى مضاعفة إنتاج منشأتنا في غرينفيل ثلاث مرات، حيث نُصنّع توربينات الغاز التي تلبّي احتياجات الولايات المتحدة وكذلك احتياجات المملكة العربية السعودية”.
ويبرز هذا التوجه كيف تسهم الاستثمارات السعودية في دعم القاعدة الصناعية الأمريكية وتعزيز قدرات التصنيع المتقدم، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة داخل الولايات المتحدة.
كما يعكس المشروع المتسارع حجم الطلب السعودي على تقنيات الطاقة الحديثة، ويشكّل نموذجًا عمليًا للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، بما يتجاوز الأطر السياسية إلى شراكة اقتصادية مستدامة ومؤثرة في أسواق الطاقة العالمية.