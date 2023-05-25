"انفجار كيس على المبيض".. "جراحة الـ3 ساعات" تنقذ حياة فتاة بالعلا

وبيّن الفريق الطبي المعالج للحالة، أنه جرى على الفور إدخال المريضة لغرفة العمليات، وإجراء تدخل جراحي عاجل لإيقاف النزيف والسيطرة على حياة المريضة؛ حيث تم استئصال الكيس والمبيض الأيمن نظرًا لاحتباس الدم لفترة طويلة، وإصابتها بغرغرينا، وتم تزويدها بالدم والبلازما، ومن ثم نقلها لغرفة التنويم لمتابعة حالتها الصحية لحين تماثلها للشفاء والخروج بالسلامة.