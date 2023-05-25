"انفجار كيس على المبيض".. "جراحة الـ3 ساعات" تنقذ حياة فتاة بالعلا

تَمكن فريق طبي في محافظة العلا بمستشفى الأمير عبدالمحسن، من إنقاذ حياة فتاة تعرضت لنزيف حاد بالبطن في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وأوضح تجمع المدينة المنورة، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من الآم حادة في البطن، وأكدت الفحوصات السريرية اللازمة وجود نزيف حاد داخلي ناتج عن التواء وانفجار كيس على المبيض الأيمن بحجم 10×10 سم.
وبيّن الفريق الطبي المعالج للحالة، أنه جرى على الفور إدخال المريضة لغرفة العمليات، وإجراء تدخل جراحي عاجل لإيقاف النزيف والسيطرة على حياة المريضة؛ حيث تم استئصال الكيس والمبيض الأيمن نظرًا لاحتباس الدم لفترة طويلة، وإصابتها بغرغرينا، وتم تزويدها بالدم والبلازما، ومن ثم نقلها لغرفة التنويم لمتابعة حالتها الصحية لحين تماثلها للشفاء والخروج بالسلامة.
يُذكر أن مستشفى الأمير عبدالمحسن استقبل خلال الربع الأول من عام 2023م بقسم الطوارئ 13288 مراجعًا؛ فيما زار العيادات الخارجية بالمستشفى 8035 مراجعًا، وأجريت 516 عملية جراحية، و1508 جلسات غسيل كلوي، و1737 جلسة تأهيل طبي خلال نفس الفترة.