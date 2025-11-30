المسند يكشف حقيقة دخول المربعانية: علامات جوية لا تعتمد على التقويم

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن دخول «المربعانية» لا يُعد موعدًا فلكيًا ثابتًا يمكن تحديده بدقة، خلافًا لحركة الشمس أو بدايات الشهور، مبينًا أن هذا الموسم يُعد حالة جوية تتسم بخصائص محددة، فإذا ظهرت علاماته ظهرت معها المربعانية فعليًا.