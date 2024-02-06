سوق المحركات الكهربائية في المملكة يصل إلى 99 مليون دولار في 2028

كما أشار التقرير الى التوجّه إلى طلب السيارات الكهربائية في مختلف التطبيقات ودعم المملكة في صناعة المحركات الكهربائية وصناعة السيارات داخل السعودية، كما سيسهم في زيادة الطلب، الاعتماد المتزايد على الخدمات اللوجستية.