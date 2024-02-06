سوق المحركات الكهربائية في المملكة يصل إلى 99 مليون دولار في 2028

بلغ حجم سوق المحركات الكهربائية في المملكة العربية السعودية 74.8 مليون دولار أمريكي عام 2022، ووفقاً للتقديرات يتوقع أن يصل حجم السوق ما يقارب 99 مليون دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.61% خلال الفترة من 2023 إلى 2028.
وقال تقرير مجموعة "IMARC" البحثية، إن هناك عدة عوامل مؤثرة أساسية في نمو صناعة المحركات الكهربائية السعودية، أحدها المبادرات الحكومية وتطوير القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
كما أشار التقرير الى التوجّه إلى طلب السيارات الكهربائية في مختلف التطبيقات ودعم المملكة في صناعة المحركات الكهربائية وصناعة السيارات داخل السعودية، كما سيسهم في زيادة الطلب، الاعتماد المتزايد على الخدمات اللوجستية.