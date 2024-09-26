"هيئة الطرق" تعتمد خط النسخ للافتات الإرشادية في كافة المناطق باستثناء المدينة المنورة

كما تأتي هذه الإجراءات ضمن كود الطرق السعودي الذي أطلقته الهيئة بهدف توحيد السياسات والأنظمة في قطاع الطرق لكافة الجهات الحكومية والخاصة. وأوضحت الهيئة أن الكود حاليًّا في المرحلة الاسترشادية حتى نهاية عام 2024م، وسيصبح ملزمًا للجهات الحكومية ابتداءً من مطلع عام 2025م في المشاريع الجديدة، على أنْ يتمّ إلزام الجهات الخاصة بتطبيقه ابتداءً من 1 يونيو 2025م.