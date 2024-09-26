"هيئة الطرق" تعتمد خط النسخ للافتات الإرشادية في كافة المناطق باستثناء المدينة المنورة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن خط النسخ هو الخط المعتمد للافتات الإرشادية في جميع أنحاء المملكة، باستثناء منطقة المدينة المنورة؛ حيث تم اعتماد "خط المدينة" للافتات الإرشادية فيها. كما أشارت الهيئة إلى أن العبارات المكتوبة باللغة الإنجليزية على هذه اللافتات تستخدم خط النقل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحسين وتطوير معايير قطاع الطرق في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؛ لتعزيز السلامة والمواءمة في تصميم وتنفيذ المشاريع.
كما تأتي هذه الإجراءات ضمن كود الطرق السعودي الذي أطلقته الهيئة بهدف توحيد السياسات والأنظمة في قطاع الطرق لكافة الجهات الحكومية والخاصة. وأوضحت الهيئة أن الكود حاليًّا في المرحلة الاسترشادية حتى نهاية عام 2024م، وسيصبح ملزمًا للجهات الحكومية ابتداءً من مطلع عام 2025م في المشاريع الجديدة، على أنْ يتمّ إلزام الجهات الخاصة بتطبيقه ابتداءً من 1 يونيو 2025م.