الخميس تنتهي مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة

وبيّنت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية في منطقة الرياض بمحافظة الزلفي: (النهضة، مرخ، الفردوس، الدرعية، الفاروق، السيح، العزيزية، الأندلس، قرطبة، أحد، المتنزه، الازدهار، الملك سلمان، الياسمين، الخزامى، الواحة)، كما سينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة الخرج: (حي القطار، أجزاء من حي مشرفة، أجزاء من حي النخيل، أجزاء من حي السلمية، جزء من حي فرزان، جزء من حي العفجة، جزء من حي الرفايع، جزء من حي الرفاع)، وسينتهي التسجيل العيني الأول للأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة: (الياقوت، اللؤلؤ، المنارات، الراية، النور، النجمة، العقيق، اليسر، بلدة ذهبان، المروج).