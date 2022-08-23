تحذير من السفارة في مانيلا بسبب "فلوريتا": غدًا إجازة طارئة في الفلبين

نبّهت سفارة المملكة في مانيلا، بأن يوم غد الأربعاء، سيكون إجازة طارئة من قِبَل السلطات الفلبينية؛ وذلك بسبب العاصفة الاستوائية (إعصار فلوريتا) المتوقع حدوثها غدًا.
وقالت السفارة: نُحذّر المواطنين الكرام المتواجدين في جمهورية الفلبين بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصة، وفي حالة الطوارئ لا قدر الله، التواصل مع السفارة على الأرقام المعلنة.
وأعلنت الفلبين اليوم الثلاثاء، تعليق العمل الحكومي والمدارس العامة في العاصمة والمناطق المجاورة لها اليوم وغدًا؛ وذلك بعد وصول عاصفة فلوريتا الاستوائية.
وقال مكتب السكرتير الصحفي للرئيس فرديناند ماركوس في بيان: تم منح المدارس والشركات الخاصة سلطاتٍ تقديريةً لتحديد تعليق العمل؛ فيما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المحلية.
وشهدت العاصفة الاستوائية "فلوريتا" ازديادًا في حدتها بعد وصولها إلى اليابسة؛ مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على جزيرة "لوزون" الرئيسية؛ حيث تم رفع ثالث أعلى إشارة في نظام إنذار خماسي المستوى بالجزء الشمالي من مقاطعة "إيلوكوس نورتي".
وتم تقدير مركز العاصفة فوق المياه الساحلية لمدينة "ماكوناكون" في مقاطعة "إيزابيلا"؛ فيما أجْلَت السلطات بشكل استباقي أكثر من 540 شخصًا إلى الملاجئ، وأصدرت تحذيرات من الفيضانات في عدة مقاطعات ساحلية.