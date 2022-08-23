تحذير من السفارة في مانيلا بسبب "فلوريتا": غدًا إجازة طارئة في الفلبين

وشهدت العاصفة الاستوائية "فلوريتا" ازديادًا في حدتها بعد وصولها إلى اليابسة؛ مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على جزيرة "لوزون" الرئيسية؛ حيث تم رفع ثالث أعلى إشارة في نظام إنذار خماسي المستوى بالجزء الشمالي من مقاطعة "إيلوكوس نورتي".