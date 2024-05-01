مجموعة "ون" للاتصال تؤسس شركة أبيل المتخصصة في الابتكار واللغة والثقافة

وتُعد شركة "أبيل" الأولى من نوعها، حيث انطلقت بخبرة فريقها في بناء السياسات الثقافية واللغوية، ورصد التراث المحلي الملموس وغير الملموس برموزه المكانية كالعلا وعسير، والحيوانية كالإبل والخيل العربية، والنباتية كالنخيل والخزامى، وتقديمها عبر منتجات اتصالية لغوية أو برمجتها تقنيًا وتصديرها عالميًا بلغات مختلفة؛ لتجعل من الثقافة هويةُ تُعاش، ويمكن رؤيتها وسماعها والتفاعل معها.