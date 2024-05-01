مجموعة "ون" للاتصال تؤسس شركة أبيل المتخصصة في الابتكار واللغة والثقافة

أعلنت مجموعةُ "ون" للاتصال والتسويق عن تأسيسها شركةَ "أبيل" المتخصصةِ في تمكين اللغة العربية والمحكية السعودية والثقافة العربية والمحلية بحلول نوعيّة مبتكرة.
يأتي ذلك في إطار رؤية المجموعة الهادفة إلى تنويع أنشطتها في مجال الاتصال، وسعيًا في رصد وتفعيل الثقافة المحليّة وتصديرها عبر الممارسات اللغوية العالمية وحلول الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ون" للاتصال والتسويق المهندس راكان الفايزي: "نسعد اليوم بتأسيسنا لشركة "أبيل" التي نعزز من خلالها دور التقنية والابتكار فيما يخدم لغتنا العربية وثقافتنا المحلية؛ لتكون هوية تعاش، ونسهم في إبرازها وتصديرها بنماذج مبتكرة، وذلك ضمن خطة مجموعة "ون" الهادفة للتوسع عبر مسارات متعددة في المجال الاتصالي".
ويتزامن هذا الإطلاق مع ما تشهده المملكة من حراك ثقافي وتقني على مستوى مشاريعها الكبرى في ظل رؤيتها الطموحة.
وتجسد "أبيل" نموذجاً يأتي في إطار سعي المملكة بقطاعاتها الحكومية والخاصة إلى تحقيق مستهدفاتٍ نوعية تجعل من الثقافة المحلية قوةً ناعمة، وأثرًا بارزًا تستمدّ ثراءها من تاريخها العريق وحضارتها المعاصرة.
وتُعد شركة "أبيل" الأولى من نوعها، حيث انطلقت بخبرة فريقها في بناء السياسات الثقافية واللغوية، ورصد التراث المحلي الملموس وغير الملموس برموزه المكانية كالعلا وعسير، والحيوانية كالإبل والخيل العربية، والنباتية كالنخيل والخزامى، وتقديمها عبر منتجات اتصالية لغوية أو برمجتها تقنيًا وتصديرها عالميًا بلغات مختلفة؛ لتجعل من الثقافة هويةُ تُعاش، ويمكن رؤيتها وسماعها والتفاعل معها.