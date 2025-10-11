"هيئة العقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 111 حيًا في منطقتي الرياض والشرقية

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الأحساء: (حي البستان، حي بلدة الشقيق الغربية، جزءًا من بلدة غمسي, جزءًا من بلدة التهيمية, حي التلال, جزءًا من حي الزهراء, جزءًا من حي البساتين, جزءًا من حي الركاز, جزءًا من الوزية الحي الثاني، جزءًا من بلدة أبو الحصى, جزءًا من حي النخيل, جزءًا من حي العيون الجنوبية, جزءًا من حي الرياض الرابع, جزءًا من بلدة الجفر, ومجموعة من المخططات وأجزاء مخططات)، أما الأحياء التالية في محافظة القطيف تشمل: (جزءًا من حي الشورى، والمنطقة العقارية الموازية لشارع عنك 172) إضافة إلى (المنطقة العقارية الموازية لطريق الظهران الجبيل السريع) بمحافظة رأس تنورة، ويشمل التسجيل المناطق العقارية التالية بمدينة الجبيل: (المنطقة العقارية الموازية لطريق الملك عبدالعزيز، ومنطقة عقارية حضرية)، إضافة إلى (المنطقة العقارية الموازية لشارع مجلس التعاون) بمدينة الدمام.