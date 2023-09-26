محليات

إحباط محاولة تهريب 29,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير

جرى استكمال الإجراءات الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
إحباط محاولة تهريب 29,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (29,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حرس الحدود
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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