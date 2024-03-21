1011 شكوى ومعالجات.. تصنيف رسمي لـ"شركات الطيران والمطارات في 30 يومًا"

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر فبراير الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع 20 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار القريات هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ بما نسبته 5% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.