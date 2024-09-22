"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزراء خارجية أوزبكستان وتشاد ورومانيا تعزيز العلاقات الثنائية

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج عبدالرحمن غلام الله، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك.