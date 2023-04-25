امتنانًا لجهود المملكة في إجلاء كويتيين من السودان.. الكويت: شكرًا للسعودية

عبّرت الكويت عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية، على جهودها في إجلاء العالقين في السودان وبينهم 25 مواطنًا كويتيًّا.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، "بالجهود والتسهيلات التي قدّمتها المملكة الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية، التي أسهمت بدورها في نجاح عملية الإجلاء لمواطني الدول الشقيقة والصديقة؛ وهو ما يؤكد مكانة وقدرات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وشدد "الخالد" على متابعة القيادة السياسية الحثيثة للجهود المبذولة من قِبَل وزارة الخارجية في عملية تأمين سلامة عودة كل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة إلى البلاد.
وعبّر وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، عن تقدير الكويت وامتنانها للتسهيلات التي قدّمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين، وهنّأ وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على نجاح عمليات الإجلاء التي نفّذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة؛ مثمنًا الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات السعودية لإنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية منصور العتيبي أن "جميع المواطنين الذين تواصلوا مع سفارتنا عادوا إلى البلاد"؛ مبينًا أن "المواطنين تَمَكنوا من الخروج من الخرطوم إلى بورت سودان، ثم نُقِلوا على متن سفن عسكرية سعودية من الميناء إلى ميناء جدة"؛ مشيدًا بـ"الجهود الجبارة والكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية".