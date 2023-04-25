امتنانًا لجهود المملكة في إجلاء كويتيين من السودان.. الكويت: شكرًا للسعودية

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية منصور العتيبي أن "جميع المواطنين الذين تواصلوا مع سفارتنا عادوا إلى البلاد"؛ مبينًا أن "المواطنين تَمَكنوا من الخروج من الخرطوم إلى بورت سودان، ثم نُقِلوا على متن سفن عسكرية سعودية من الميناء إلى ميناء جدة"؛ مشيدًا بـ"الجهود الجبارة والكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية".