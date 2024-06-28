"طيران تركمانستان" تضاعف رحلاتها إلى جدة في أغسطس

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لارتفاع الطلب من قِبل المسافرين المتجهين إلى السعودية لأسبابٍ دينية وسياحية وللأعمال التجارية والزيارات، إلى جانب ارتفاع عدد الركاب المستخدمين للترانزيت وتوسيع النطاق الجغرافي للرحلات الدولية.