"طيران تركمانستان" تضاعف رحلاتها إلى جدة في أغسطس

أعلنت شركة طيران تركمانستان أنها ستضاعف عدد رحلاتها الى محافظة جدة السعودية؛ اعتباراً من أغسطس 2024، وفقاً لما أوردته وكالة "trend" التركمانية.
وذكرت الشركة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لارتفاع الطلب من قِبل المسافرين المتجهين إلى السعودية لأسبابٍ دينية وسياحية وللأعمال التجارية والزيارات، إلى جانب ارتفاع عدد الركاب المستخدمين للترانزيت وتوسيع النطاق الجغرافي للرحلات الدولية.
وبموجب ذلك، ستقوم شركة الخطوط الجوية التركمانية، بتشغيل رحلات ركاب إلى جدة كل أربعاء وأحد.
وتخطّط شركة طيران تركمانستان لعام 2024، بتوسيع نطاق عملياتها الدولية لتشمل 14 وجهة في 12 دولة حول العالم.