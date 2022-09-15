تدشين مركز الأبحاث المشترك للذكاء الاصطناعي بين "سدايا" وجامعة الملك فهد للبترول

من جهته، قال المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكاري للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري: مركز الأبحاث المشترك سيكون نقطة انطلاق نحو تعاون ناجح مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإنشاء حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في مجالات متعددة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عصر البيانات الجديد.