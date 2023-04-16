طوال رمضان.. روبوتات ذكية تعزّز كفاءة وجودة الخدمات في المسجد النبوي

كما شملت الأجهزة التقنية المستحدثة أجهزة تقوم بغسل وتنظيف الساحات, تعمل بشكل آلي وبطريقة ذكيّة من خلال تثبيت اللوحة الخاصة بالجهاز حيث تقوم بالتعرّف على مهمة العمل عبر الشاشة المثبّتة على الآلة, لتبدأ أعمال الغسيل والتنظيف وفق خريطة المسار المحددة، إضافة إلى كاميرات استكشاف المكان للمحافظة على سلامة المشاة في مواقع الخدمة, ثم العودة إلى موقع الانطلاق بعد اكتمال أعمال التنظيف التي تستمر ما بين ساعتين إلى 4 ساعات خلال مهمة العمل الواحدة.